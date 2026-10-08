Затемнить Солнце и охладить планету: западные ученые хотят изменить климат

Новый ледниковый период, остановка глобального потепления и затемнение солнца. Все это не безумные сценарии фильмов, а действующие проекты западных ученых. Идеи поменять климат уже подкрепили огромным бюджетом. Сотни миллионов долларов на сомнительные эксперименты выделяют крупные американские компании.

Эти новости вызвали шквал критики в научной среде. Насколько реальны такие планы? И чем может закончиться схватка с природой — узнал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Ученые уверяют: их технологии откроют новую эпоху в истории планеты. Сразу несколько стартапов из Австралии и США собрали с инвесторов до ста миллионов долларов и утверждают, что готовы приступить к реализации амбициозного плана по изменению климата Земли. Правда, этот план у каждого из стартапов свой. Вот автор одного из них в интервью «Известиям» подробно рассказывает, как собирается охлаждать планету.

«Мы будем добавлять в облака очень мелкие частицы морской соли одинакового размера. Они будут усиливать отражение солнечного света и энергии», — рассказал участник проекта ReBrighten по исследованию технологий охлаждения климата Роберт Тулип.

Еще совсем недавно все это звучало как часть научного диспута о том, что делать с глобальным потеплением. Для жителей Европы в этом году проблема встала в полный рост: этим летом там сгорели тысячи гектаров леса, обмелели самые полноводные реки от Дуная до Роны и Рейна. Погибло до половины урожая. И именно европейцы теперь требуют действовать. Осталось лишь преодолеть пару технических проблем, которые исследователи называют пустяковыми.

«Размер капли воды, необходимый для того, чтобы это сработало, чрезвычайно мал. Ее диаметр составляет одну миллионную метра. В мире существует множество технологий для получения капель большего размера, но тех, которые позволяют создавать действительно крошечные капли, пока очень мало, а подходящих и вовсе нет. Придумать, как их создать, — наша главная задача», — сказал управляющий директор Ocean Cooling Technology Саймон Гейдж.

Саймон Гейдж признает: он понимает, что вмешивается в очень сложную и непредсказуемую область. Но деньги перевешивают. «Известия» получили доступ к закрытому совещанию, на котором главной и фактически единственной темой обсуждения стали финансы.

«Мы сейчас активно обращаемся к влиятельным людям по всему миру и стремимся запустить диалог о создании союза первопроходцев, с тем чтобы разработать и осуществить комплексный план по охлаждению климата», — сказал американский агроном, ученый и международный лидер в области экологии Дэннис Гэррити.

Примечательно, что все авторы проекта — американцы, британцы или австралийцы. И свой проект они уже представляют как гонку технологий: кто первым получит контроль над земной атмосферой, тот и станет властителем мира. В Евросоюзе пытаются не отставать: там уже выделили 35 миллионов евро на то, чтобы выстроить систему разведки и шпионить за всеми, кто пытается климат изменить.

— Система мониторинга должна быть разработана для выявления потенциально опасных экспериментов и сдерживать попытки одностороннего развертывания технологий для изменения климата.

У Европы есть как минимум пять собственных глобальных проектов по изменению климата. Но у США — весомое преимущество. Именно там сейчас сосредоточились богатые инвесторы, способные профинансировать рискованные эксперименты. Свой кусок пирога уже попытался урвать Илон Маск — он заявил, что готов регулировать количество солнечной энергии с помощью целой армии искусственных спутников. Ученые с мировым именем предупреждают: последствия любого подобного глобального эксперимента могут стать катастрофическими.

«Это безграмотное решение, поскольку любое вмешательство человека в природные процессы приводит к негативным последствиям, будь то ядерное оружие, поворот сибирских рек», — сказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Но как тут остудить пыл, когда замешаны большие деньги? Даже если их спустят на воздух.

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