Гоша Рубчинский отверг обвинения в сексуализированном насилии

Модельер Гоша Рубчинский не признает обвинений в сексуализированном насилии. Об этом сообщили его представители.

В пресс-службе дизайнера заявили, что он полностью отвергает обвинения, озвученные Василием Ереминым*, ранее участвовавшим в его показах. Там отметили, что понимают всю серьезность таких заявлений, и призвали оценивать ситуацию, опираясь только на факты и доказательства. Все обнародованные материалы уже направлены юристам.

«Гоша Рубчинский категорически отрицает опубликованные в его адрес обвинения», — сообщила пресс-служба в беседе с «Афишей Daily».

Рубчинского 7 октября обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетним*. Василий Еремин, названный пострадавшим, заявил, что в 15 лет неофициально работал на показах у дизайнера. По его словам, насилие произошло на одной из вечеринок, где он был вместе с Рубчинским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23-летний Василий Еремин, в ближайшее время он не намерен обращаться в полицию. Он отметил, что всего, что уже сказал и написал, по его мнению, достаточно. Пострадавший добавил, что опубликовал посты о дизайнере исключительно с человеческой целью — чтобы люди знали и были в безопасности. Он подчеркнул, что не гонится за правосудием. Василий также сообщил, что знает и о других жертвах Рубчинского. Их имена он не раскрыл из этических соображений. По его словам, таких людей много, люди об этом говорят, однако пострадавшие в подобных ситуациях часто не могут рассказать даже самым близким.

Подобные обвинения звучали и раньше: в 2018 году в сети появились скриншоты переписки, где Рубчинский якобы просил 16-летнего подростка* прислать фото. Тогда команда дизайнера все отрицала, заявляя о кастинге и вырванной из контекста переписке.

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