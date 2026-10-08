Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье

В Московской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он в мессенджере МАКС.

Воробьев также добавил, что на проспекте 50-летия Октября после удара, в результате которого погиб мужчина, загорелись три машины. Пожар уже потушили. По предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина. Ее состояние пока неизвестно.

В результате атаки украинских дронов также пострадали окна в соседнем многоквартирном доме.

«Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет», — отметил губернатор Подмосковья.

На месте происшествия все еще работают экстренные службы: эксперты осматривают территорию и фиксируют повреждения.

«Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — добавил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Горловки в Донецкой Народной Республике сообщал о раненном в результате удара украинских дронов. Тогда в регионе ввели режим повышенной беспилотной опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.