Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье

|
Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

Загорелись три машины, пострадали окна в соседнем многоквартирном доме.

Сколько человек погибло в результате атаки украинских дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

В Московской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он в мессенджере МАКС.

Воробьев также добавил, что на проспекте 50-летия Октября после удара, в результате которого погиб мужчина, загорелись три машины. Пожар уже потушили. По предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина. Ее состояние пока неизвестно.

В результате атаки украинских дронов также пострадали окна в соседнем многоквартирном доме.

«Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет», — отметил губернатор Подмосковья.

На месте происшествия все еще работают экстренные службы: эксперты осматривают территорию и фиксируют повреждения.

«Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — добавил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Горловки в Донецкой Народной Республике сообщал о раненном в результате удара украинских дронов. Тогда в регионе ввели режим повышенной беспилотной опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
6 окт
Силы ПВО уничтожили 39 беспилотников на подлете к Москве
6 окт
За утро на подлете к Москве сбили 29 украинских беспилотников
6 окт
Число погибших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух
6 окт
Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву
6 окт
Силы ПВО с полуночи сбили уже 57 БПЛА на подле к Москве
6 окт
Собянин: на подлете к Москве уничтожены 28 беспилотников
5 окт
Собянин: с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было направлено 9 994 дрона
5 окт
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву
4 окт
В Курской области за сутки сбили 216 украинских дронов
4 окт
Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

17:25
Загоревшийся телефон спас подростка во время нападения медведя
17:16
У жены Николаса Мадуро случился сердечный приступ в тюрьме в США
17:07
Хуситы запустили три баллистические ракеты по Саудовской Аравии
17:00
Секс-кукла в рубашке падчерицы: мужчина убил дочь жены из-за ревности
16:55
Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
16:48
«Толстая гопница» и «быдло»: Гордон об иске Бородиной к Веронике Степановой

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео