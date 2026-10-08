Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
Загорелись три машины, пострадали окна в соседнем многоквартирном доме.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он в мессенджере МАКС.
Воробьев также добавил, что на проспекте 50-летия Октября после удара, в результате которого погиб мужчина, загорелись три машины. Пожар уже потушили. По предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина. Ее состояние пока неизвестно.
В результате атаки украинских дронов также пострадали окна в соседнем многоквартирном доме.
«Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет», — отметил губернатор Подмосковья.
На месте происшествия все еще работают экстренные службы: эксперты осматривают территорию и фиксируют повреждения.
«Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — добавил Воробьев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Горловки в Донецкой Народной Республике сообщал о раненном в результате удара украинских дронов. Тогда в регионе ввели режим повышенной беспилотной опасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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