Собянин: Между Тимирязевским и Бутырским районами создана новая пешеходная связь

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Дарья Белова
Дарья Белова 25 0

Переход обеспечил безопасный маршрут через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути.

Собянин сообщил об открытии перехода на Дмитровском шоссе

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Подземный пешеходный переход построили на Дмитровском шоссе в районе дома № 29, корпуса 1. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Между Тимирязевским и Бутырским районами появилась новая пешеходная связь. Эти районы столицы разделяют железнодорожные пути с интенсивным движением поездов первого Московского центрального диаметра», — написал Собянин.

Переход ведет к жилым домам и социальным объектам, расположенным на улице Яблочкова. Поблизости также находятся остановки наземного городского транспорта.

Для организации прохода через Дмитровское шоссе оборудовали три лестничных схода. Они расположены по обеим сторонам магистрали и за железнодорожными путями. Для маломобильных граждан установили три лифта.

Строительство перехода проводили закрытым способом. Это позволило сохранить движение поездов по железнодорожным путям и не прерывать работу железнодорожного транспорта на период проведения работ.

«В последние годы активно создаем пешеходную инфраструктуру Москвы, которая помогает жителям столицы безопасно преодолевать крупные транспортные магистрали и железнодорожные пути», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пересадка со станции метро «Беговая» на МЦД станет в пять раз быстрее. Новый транспортный узел позволит сократить время перехода между видами транспорта и упростит поездки по столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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