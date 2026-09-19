Собянин: время пересадки со станции метро «Беговая» на МЦД сократится в 5 раз

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Новый транспортный узел сделает поездки жителей столицы гораздо удобнее.

Станция метро беговая новая пересадка на МЦД — подробности

Фото: 5-tv.ru

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Готовность крупнейшего московского городского вокзала «Беговая» достигла 70%. Новый транспортный узел объединит МЦД-1, МЦД-4, станцию метро «Беговая» и наземный транспорт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Для удобной пересадки станцию МЦД-1 перенесли ближе к метро. На городском вокзале также появится станция МЦД-4. Новый конкорс соединит ее с вестибюлем станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии. Переход между ними можно будет совершать без выхода на улицу, а время пересадки сократится в пять раз.

Пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 в направлении Лобни и Апрелевки станет кросс-платформенной. Пассажирам будет достаточно перейти на другую сторону платформы. При поездках в сторону Одинцова и Железнодорожного пересадка займет не более двух минут.

В новом конкорсе установят девять эскалаторов и пять лифтов. Там также разместятся кассы, навигационные табло и пассажирские зоны.

Изменится и схема движения возле станции. Через Хорошевское шоссе появится новый пешеходный переход, а у входа на городской вокзал оборудуют остановку для пассажиров, следующих в центр. По словам мэра, пересадка с МЦД на автобус займет меньше минуты.

После открытия вокзала новыми маршрутами смогут пользоваться жители районов Беговой, Хорошевский и Пресненский. В них проживают более 200 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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