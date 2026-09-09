КПП на границе Украины и Молдавии закрыли после ночных взрывов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Движение через пункт «Староказачье» остановлено из-за атаки беспилотника, есть информация о погибших и раненых.

Почему закрыт КПП на границе Украины и Молдавии — новости

Фото: Telegram/ДПСУ | Держприкордонслужба/DPSUkr

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Работа контрольно-пропускного пункта «Староказачье» на украинско-молдавской границе приостановлена. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Причиной стала ночная атака беспилотников. По данным ГПСУ, в районе КПП прогремели взрывы, после чего оформление граждан и транспорта временно прекратили. Пограничная полиция Молдавии уточнила, что в ночь на 9 сентября один дрон поразил пункт пропуска «Староказачье», еще два упали неподалеку. Все беспилотники приземлились на украинской территории, обломков на молдавской стороне не обнаружено.

В результате атаки повреждена инфраструктура КПП. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, погибли два человека, еще трое пострадали. Сроки возобновления работы КПП пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 8 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, которые использовались киевским режимом в военных целях. В Минобороны РФ уточнили, что в Одесской области повреждены склад для сборки дронов, танкер и электроподстанция «Днестровская», обеспечивавшая работу портов.

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