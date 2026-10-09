Детское «Интервидение» готовят к проведению в 2027 году

Международный детский конкурс «Интервидение» может состояться в 2027 году, подготовка проекта уже ведется. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, площадка для проведения конкурса пока не выбрана. При этом интерес к реализации проекта уже есть.

«Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», — сказал Алимов, назвав идею перспективной.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые прошел в России в 2025 году. Финал состоялся 20 сентября в Москве.

В конкурсе участвовали представители 23 стран. По решению международного жюри победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама.

Трансляцию «Интервидения», согласно приведенным данным, посмотрели четыре миллиарда человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия отказалась от участия в «Евровидении-2027» из-за нехватки средств.

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