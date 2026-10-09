Детское «Интервидение» готовят к проведению в 2027 году

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 11 0

Место проведения международного конкурса пока не определено.

Детское «Интервидение» могут провести в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международный детский конкурс «Интервидение» может состояться в 2027 году, подготовка проекта уже ведется. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, площадка для проведения конкурса пока не выбрана. При этом интерес к реализации проекта уже есть.

«Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», — сказал Алимов, назвав идею перспективной.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые прошел в России в 2025 году. Финал состоялся 20 сентября в Москве.

В конкурсе участвовали представители 23 стран. По решению международного жюри победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама.

Трансляцию «Интервидения», согласно приведенным данным, посмотрели четыре миллиарда человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия отказалась от участия в «Евровидении-2027» из-за нехватки средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября

Последние новости

5:55
«Любовь на разрыв» и водка: чем Агурбаш удивила гостей презентации
5:45
Детское «Интервидение» готовят к проведению в 2027 году
5:35
«Ты должен уметь»: Дибров объяснил свое понимание любви
5:20
Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
5:05
До 25 баллов сверху: выпускникам хотят изменить правила поступления
4:45
«С удовольствием»: Дибров хочет завести ребенка после 80 лет

Сейчас читают

«Публика не дура»: Дибров высказался о современных телеведущих
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября
Не отдам тебя никому: суд закрепил за Жуковым и Потехиным права на семь песен группы «Руки вверх!»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео