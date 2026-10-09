Армия РФ уничтожила пункты дислокации ВСУ в Запорожской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Для этого российские военные использовали авиабомбы ФАБ-3000.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Армия России уничтожила авиабомбами ФАБ-3000 пункты дислокации ВСУ около населенного пункта Орехово Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В Запорожской области двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажи ВКС в районе Орехова уничтожили ПВД подразделений 65 отдельной механизированной бригады противника», — отметили в министерстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум российские военные разрушили опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады противника. Также недалеко от Приколотного Харьковской области были поражены пункты дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Удары по ним нанесли планирующими бомбами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогино Харьковской области. Для этого военные РФ использовали фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

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