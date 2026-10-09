Предупреждают об опасности: как отличить интуицию от тревоги

Психолог Зудин: интуиция появляется быстрее тревоги

Интуиция появляется раньше, чем тревога. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказал психолог Александр Зудин.

Эксперт пояснил, что и интуиция, и тревога могут предупреждать человека об опасности. Оба этих чувства реальны. Но в последнем случае мысли так и остаются мыслями. Поэтому очень важно отличать одно от другого.

По словам Зудина, интуиция не берется из ниоткуда. Человеческий мозг замечает гораздо больше, чем успевает обработать. В какой-то момент странности в поведении партнера становятся критическими и появляется, то самое ощущение, которое принято называть интуицией.

«Интуиция часто появляется раньше, чем объяснения. Сначала вы что-то чувствуете, потом начинаете замечать причины. Тревога работает иначе», — подчеркнул психолог.

То есть партнер не отвечает на звонок 20-30 минут и человек начинает паниковать. У него, в том числе появляются мысли: «А вдруг он обиделся», «Он хочет расстаться», и так далее.

«Тревога все время продолжает историю. Одна страшная мысль приводит к следующей. И каждая новая версия становится хуже предыдущей. Тело тоже реагирует. Сердце бьется быстрее, появляется напряжение, становится трудно заниматься своими делами, тяжело дышать», — добавил Зудин.

При этом интуитивное ощущение может не проходить даже тогда, когда партнер уже ответил на звонок и состоялся хороший диалог.

Психолог также объяснил, что причина появления тревоги — повторение похожего сценария. Например, если в прошлом человека внезапно бросили, по его мнению, без причины, то он опасается подобного исхода. Следовательно, все время тревожится по пустякам.

Особенно легко перепутать тревогу с интуицией, когда человек устал, не выспался или долго находился в напряжении. В таком состоянии мозг начинает искать опасность повсюду.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал о том, как избежать депрессии. По его словам, чтобы всегда быть в ресурсе нужно уметь делать выбор в пользу себя, не боясь кого-либо обидеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.