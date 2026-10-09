Иран и не только: Путин прокомментировал телефонный разговор с Трампом

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 45 0

Лидеры двух стран также затронули тему экспорта нефти из РФ на мировые рынки.

Что обсудили Путин и Трамп в телефонном разговоре

Фото: © РИА Новости

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Путин обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана и другие вопросы, связанные с международной повесткой. Заявление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также затронули тему мировой энергетики. В ходе беседы Путин подтвердил готовность России экспортировать нефть и энергоресурсы на мировые рынки и в США. Он выразил уверенность, что это принесет пользу глобальной экономике.

Кроме того, главы государств договорились поддерживать личные контакты, а также взаимодействовать по линии администраций президентов, спецслужб, а также других ведомств.

Ранее о беседе с Путиным сообщил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он рассказал о планах по экспорту российского дизельного топлива. Сразу после разговора Вашингтон объявил об отмене ограничений на поставки энергоресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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