«Рассматривают возможность»: Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву и Киев

Axios: Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву и Киев

Спецпосланник США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в течение недели с 12 октября 2026 года включительно. Об этом сообщили на портале Axios со ссылкой на представителя американских властей.

«Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность визита в Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений, однако пока неясно, как события пятницы повлияют на их планы», — гласит публикация.

В пятницу 9 октября состоялся обмен ударами — со стороны ВСУ были зафиксированы атаки БПЛА на дата-центры «Яндекса». Армия России нанесла ответные удары по энергетике Украины. Это и осложнило переговорный фон, как отметил автор статьи.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Россию в октябре, но при этом отметил, что в Москве всегда рады американским делегатам. Песков также анонсировал новый телефонный разговор российского лидера и президента США Дональда Трампа.

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