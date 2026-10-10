Руль не нужен? Автомобили будущего смогут сами ездить и общаться друг с другом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Через десять лет привычная машина может превратиться в самостоятельный участник дорожной сети с солнечной подзарядкой.

Автомобили будущего: автопилот, связь V2V и солнечные панели

Фото: 5-tv.ru

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К 2035 году 4% машин получат полностью автоматизированные системы

Автомобили в ближайшие десять лет могут получить сразу несколько функций, которые сегодня кажутся футуристическими: самостоятельное управление, связь с другими машинами и получение энергии от солнца, сообщает портал livescience.com. Отдельные технологии уже появляются на дорогах.

Одним из направлений становится обмен информацией между автомобилями. Системы V2V позволяют машинам передавать друг другу сведения о скорости, направлении движения и торможении. Радиосигнал может распространяться примерно на 300 метров, поэтому автомобиль способен получить предупреждение о машине, которую водитель пока не видит.

Еще одна разработка связана с солнечной энергией. В 2024 году компания Aptera представила прототип электромобиля с солнечными панелями на капоте, крыше, приборной панели и задней части кузова. Такая система позволяет автомобилю проезжать около 64 километров в день исключительно за счет энергии солнца.

Производители также изучают возможность встроить солнечные элементы непосредственно в покрытие автомобиля. Mercedes-Benz исследует специальную фотоэлектрическую краску, способную преобразовывать солнечный свет в электричество.

Меняется и роль водителя. Современные системы уже умеют самостоятельно выполнять многие операции, а в будущем автомобили смогут брать на себя управление в большем количестве ситуаций. Согласно оценке Всемирного экономического форума, к 2035 году полностью автоматизированные системы в определенных условиях могут использоваться примерно в 4% автомобилей.

При этом развитие таких машин не обязательно ограничится личным транспортом. Автономные автомобили уже появляются в сервисах перевозок, а их распространение в ближайшие годы может сделать беспилотные поездки обычной частью городской жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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