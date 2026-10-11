Голод — не тетка: в Ульяновской области медведь вышел к людям и залез на дерево

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Появление животного испугало жителей села.

Медведь вышел к людям в Ульяновской области

Фото: © Getty Images/MediaNews Group/Boulder Daily Camera via Getty Images/Contributor

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В Ульяновской области медведь вышел к домам и залез на дерево

В Ульяновской области медведь в поисках еды вышел к жилым домам и залез на дерево. Об этом случае сообщила местная газета «Улпресса».

Медведь вышел к жилым домам в селе Аргаш Инзенского района. Местные жители успели снять на видео неожиданного гостя. На кадрах видно, как косолапый ловко забирается на дерево, а затем начинает жевать листья.

«Акробат» забрался почти на самую верхушку. При этом его явно не пугала ни высота, ни состояние хлипких веток, которые вот-вот проломятся под его весом.

«Обалдеть! Сидит, жрет. Это кошмар какой-то», — сказала удивленная женщина, снявшая медведя на камеру.

Животное также издавало громкие звуки, которые привлекли внимание жителей, находившихся в тот момент дома.

Ранее медведь напал на пастуха в Туве. Мужчине удалось выжить. Он получил травмы, однако госпитализация не потребовалась. Животное, которое представляло опасность для людей, уже ликвидировали.

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