«Был под чем-то»: москвичка застала мужчину с телефоном в женском туалете ТЦ

Москвичка застала мужчину с телефоном в женском туалете ТЦ

В торговом центре на Литовском бульваре в Москве женщина обнаружила мужчину, который снимал ее на телефон в женском туалете. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел 7 октября. Ксения, сотрудница ТЦ, находилась в кабинке, когда в соседнюю кто-то зашел. По ее словам, она заподозрила неладное из-за пятиминутной тишины, а подняв голову, увидела над перегородкой мобильный телефон.

«Я уже находилась в туалете, кабинки были рядом со мной пустые. Зашел человек… и наступило полное молчание. Я подняла голову и увидела на перекладине черный телефон», — рассказала Ксения.

Девушка вышла и дождалась появления мужчины. Он заявил, что также работает в этом торговом центре и случайно зашел не в ту дверь, а съемка ей просто показалась. При проверке гаджета следов видео Ксения, по ее словам, не обнаружила.

Тогда она сама начала записывать происходящее на видео. Незнакомец стал прятать лицо. По словам пострадавшей, мужчина приехал из Ростова, у него есть семья и дети.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Ксения вызвала сотрудников полиции и написала заявление. Как она уточнила, правоохранители уже приехали на работу, пробили мужчину по базам и пообщались с ним. В понедельник его вызвали на допрос к участковому.

«Он был абсолютно нетрезвый. Под чем-то. У него глаза были в точку красные, он бегал за минералкой, он суетной», — описала его состояние Ксения.

По ее словам, охрана торгового центра подтвердила, что мужчина вел себя неадекватно.

Девушка выложила видео в соцсети, чтобы придать инцидент огласке.

«Я для этого и делаю это, чтобы этот человек не зашел завтра и не снял моего ребенка в этом туалете», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге была взята под стражу Валентина Григорьева. Ей инкриминируют покушение на убийство собственного 12-летнего сына. По версии следствия, 8 октября женщина находилась вместе с ребенком у Дудергофского озера. Там она насильно влила мальчику в рот уксус, затем облила ему лицо этим веществом и попыталась утопить. После этого Григорьева покинула место происшествия. Ребенок смог выбраться из воды самостоятельно. До 8 декабря женщина будет содержаться в СИЗО.

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