«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 63 0

Актер состоит в браке с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, с которой воспитывает двоих детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга Никиты Джигурды запретила ему встречаться с Анастасией Волочковой

Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина, запретила ему встречаться с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

По словам артиста, причиной такого решения стала ревность супруги.

«Она кошка. Она мне запретила с Волочковой, любимой, встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая», — заявил Джигурда.

На вопрос о том, согласился ли он с таким условием, певец ответил, что пошел навстречу жене из-за чувств к ней.

«Ну я же ее люблю», — отметил артист.

При этом на вопрос, считает ли он себя покладистым мужем, Джигурда ответил отрицательно.

Никита Джигурда и Марина Анисина познакомились в 2007 году, а в феврале 2008-го поженились. У супругов двое детей — сын Мик-Анжель-Крист, родившийся в 2009 году, и дочь Эва-Влада, появившаяся на свет в 2010-м. В 2016 году пара развелась, однако в феврале 2021-го вновь зарегистрировала брак.

До отношений с фигуристкой Джигурда был женат на Нелли Джигурде, а также состоял в браке с поэтессой и фотографом Яной Павелковской. У него есть сын Владимир от первого брака и двое сыновей — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан — от отношений с Павелковской.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«Ее будут помнить»: сын Высоцкого рассказал о последних годах жизни Марины Влади
13:17
Песков: герои СВО в Госдуме смогут внести вклад в новые инициативы
13:12
В результате атаки БПЛА загорелся строительный гипермаркет в Луганске
13:06
Актер «Нулевого пациента» Чернышев погиб в бою на СВО
13:00
Ошибка стоила жизни: в Нижегородской области врач перелила пациенту не ту кровь
12:52
Угрожали расправой: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен