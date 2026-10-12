Россия стремится не к временному перемирию с Украиной, а к долгосрочному миру. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле неоднократно говорили, и президент (РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин, на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона намерена прилагать все усилия для воплощения данной инициативы. Днем ранее Песков также подтвердил, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу.

Президент США Дональд Трамп 10 октября сказал, что Украине пора «избрать нового президента», так как Владимир Зеленский, глава киевского режима, мог бы неоднократно прекратить конфликт, однако предпочитает этого не делать. В свою очередь Зеленский 4 октября заявил, что Киев готов участвовать в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает приостановить систему закупок, через которую Украина получает вооружения. Цель таких действий — вынудить Киев прекратить атаки на российские энергообъекты. По информации издания, американские представители связываются с официальными лицами как в Евросоюзе, так и на Украине. Они угрожают прекратить обмен разведывательной информацией.

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