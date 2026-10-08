В Тыве сгорел храм Устуу-Хурээ, восстановленный в 2012 году

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Предварительная причина — короткое замыкание.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В начале о пожаре в Тыве. Уничтожен один из крупнейших монастырских комплексов в Сибири. Храм Устуу-Хурээ сгорел дотла. Это объект культурного наследия, место паломничества для буддистов со всего мира.

Очаг возник в подсобном помещении. Пламя быстро охватило все здание. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Предварительная причина — короткое замыкание.

И как накануне вечером сообщили местные власти, комплекс будут восстанавливать — причем уже не первый раз. Храм построен в начале XX века. Затем в 1930-х был почти полностью разрушен. Новое здание открыли в 2012-м.

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