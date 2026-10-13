«Либо он, либо мы»: как бойцы в Донбассе сбивают вражеские беспилотники

Пожалуй, самый большой опыт в мире по борьбе с беспилотниками сейчас у России. Наши бойцы применяют для этого разные тактики.

В Донбассе под защитой мобильных огневых групп — многокилометровые участки дорог, по которым движутся как военные, так и гражданские машины. И каждый сбитый дрон — эта чья-то спасенная жизнь. О тех, кто ведет эти воздушные бои, расскажет коореспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Воздушные бои над дорогами Донбасса идут каждый день. В потоке машин то и дело встречаются пикапы с пулеметными турелями — мобильные огневые группы (МОГ). На обочинах дежурят посты воздушного наблюдения (ПВН).

— Ну это вот осталось от вражеского БПЛА, остатки двигателя.

Евгений Табартов на должности стрелка недавно, но на его счету пока уже два сбитых дрона. Тот, обломки которого он показывает, летел убивать именно его.

«Первый я сбил на километре от меня. В ту сторону он летел, я поразил. А второй близко пролетал, и обнаружил, видать, нас, и прям в нас летел. Выбора не было. Либо он, либо мы. Мы были первыми», — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» Евгений Табартов.

За каждым подразделением, воюющим в Донбассе, закреплен свой участок дорог. Журналисты на территории, за которую отвечает бывшая Славянская, а ныне 1-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 51-й армии группировки «Центр».

«Нашей воинской частью была выделена целая рота под эту задачу. То есть у нас есть ПВНы, у нас есть МОГи, до 38 километров контролируется нашей ротой», — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» Тимур Куприн.

Военные и гражданские грузы, которые являются приоритетной целью для противника, теперь тоже всегда сопровождают МОГи. Спаренные пулеметы в пикапе закрыты специальным кожухом — чтобы пламя выстрелов не мешало работе прицельных устройств.

«Прицел тепловизионный, установлен на планку Пикатинни, он сведен с программой на планшете. Визуально когда его уже наблюдаем, пулеметчик переходит к поражению цели», — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» с позывным «Сороковой».

Рядом с постами воздушного наблюдения кипит мирная жизнь. Ездят гражданские машины. Сельхозтехника на полях убирает урожай. Недавно один из бойцов спас жизнь трактористу — в него летел дрон, и стрелок Азамат Якупов сбил его в последний момент.

— Где-то отсюда 150–200 метров, он летел прямо на этого тракториста.

— Познакомились с этим трактористом?

— Да он весь белый был, не мог разговаривать, — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» Азамат Якупов.

Это действительно страшно, когда на тебя летит дрон с десятками килограммов взрывчатки. Даже если собьешь, он может упасть рядом. Этот пост за один день сбил четыре тяжелых дрона. Четвертый — прямо над головой.

«Сбивали, и он, получается, заходит прям на нас идет, мы думали он в машину, уже места присматривали где прилечь! Прям над нами! И мы ему в пузо отработали, и он вот там упал. Адреналин там был», — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» Вадим Коршунов.

«Я как раз в это время за пулеметом стоял. Я смотрю, он летит на меня, я уже смирился, думаю, сейчас или ударит, ну а работал до последнего», — сказал военнослужащий 1-й гвардейской МСБр 51-й армии группировки «Центр» Евгений Королев.

Вот один из неразорвавшихся дронов — «Лютый». Почти целый. В крыльях у него — довольно объемные для столь небольшого мотора бензобаки.

— Это вот бак. Он в крыле стоял, такой же во втором. То есть летит он на дальние дистанции, судя по баку.

— Да, большой бак. Ну сколько здесь? Литров десять?

— Литров 10–15 точно в одном баке, а их два.

Каждый МОГ ведет свой счет сбитых дронов. Это сотни тысяч долларов ущерба противнику. Но главное не в этом, а в жизнях сотен людей, которых они спасли.

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