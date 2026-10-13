Электричество кончилось: в 13 штатах США введен режим ЧС из-за дефицита энергии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

В критической зоне оказался и Вашингтон.

В США объявили ЧС из-за риска нехватки электричества

Фото: © Getty Images/Alex Wong / Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за риска нехватки электричества

В энергосистеме, обслуживающей 13 американских штатов и Вашингтон, введен режим чрезвычайной ситуации из-за риска нехватки электроэнергии. Соответствующее распоряжение издал министр энергетики США Крис Райт. Оно опубликовано на сайте министерства.

Решение принято на фоне ожидаемого увеличения спроса на электричество, плановых остановок электростанций для осеннего технического обслуживания и многочисленных отключений линий электропередачи.

Распоряжение обязывает оператора энергосистемы PJM Interconnection при необходимости задействовать дополнительные генерирующие мощности и поддерживать их работу для обеспечения надежности энергоснабжения. В качестве крайней меры разрешено использовать резервные источники электроэнергии до объявления чрезвычайной ситуации третьего уровня или во время ее действия.

Для выполнения требований PJM сможет привлекать владельцев электросетей и распределительные компании. Распоряжение было издано по запросу оператора.

«Это распоряжение поможет обеспечить миллионам американских семей и предприятий в среднеатлантическом регионе доступ к доступной по цене, надежной и безопасной электроэнергии. Для этого при необходимости будут задействованы дополнительные генерирующие мощности, в том числе резервные источники питания», — заявил Райт.

Министр также заявил, что энергетическая политика предыдущих администраций, предусматривавшая сокращение традиционной генерации, повысила уязвимость энергосистемы в периоды низкой выработки солнечных и ветровых электростанций. По его словам, нынешняя администрация намерена использовать доступные ресурсы для предотвращения перебоев с электроснабжением.

По оценке Министерства энергетики США, в стране остается более 35 ГВт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей.

Распоряжение вступило в силу 13 октября и будет действовать до 16 октября включительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
«Человек-праздник»: Судзиловская поздравила Баскова с наступающим юбилеем
12:54
«Становятся единицы»: Песков об олимпийских шансах дочери
12:44
«Главное — не потерять себя»: как певица Зара относится к своему возрасту
12:43
На участке газопровода Средняя Азия — Центр в Пензенской области произошел взрыв
12:34
Электричество кончилось: в 13 штатах США введен режим ЧС из-за дефицита энергии
12:24
Отдых насмарку? На заправках Бали заканчивается топливо

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
«Уважаю и люблю»: SHAMAN рассказал о смерти близкого человека
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео