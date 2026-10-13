Классика и металл: два российских проекта попали в предварительный список претендентов на «Грэмми»

Российские музыканты заявили о себе на международной арене Сразу два проекта из России вошли в предварительный список претендентов на «Грэмми»: альбом композитора Георгия Жерякова с транскрипциями произведений Баха и новая пластинка петербургской группы «Dominia». Один представил необычное прочтение классики, другой — симфонический металл.

Чем российские работы привлекли внимание музыкальной академии, выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Магия классики в уютной загородной студии. И экстремальный металл, где не каждое слово разберешь. Они словно с разных планет, но и Георгий Жеряков, и группа «Dominia» в лонг-листе «Грэмми».

Его «Печальнейшие транскрипции для фортепиано», так называется альбом, это восемь треков. Произведения, написанные Бахом не только для клавишных. Фрагменты месс, вокально-инструментальных сочинений, концертов композитор переосмыслил.

«Если музыка становится более драматичная, тяжелая, более фатальная, то рояль может просто деформироваться в этот момент. Начинает расплываться», — сказал композитор, звукорежиссер, музыкальный продюсер Георгий Жеряков.

Георгий Жеряков — член Союза композиторов. Известен саундтреками к играм, фильмам, мультикам. Но тут — старое фортепиано начала XX века и долгий саунд-дизайн. Классику приправили нотками клавесина, звуками ветра, скрипом дверей, шорохами.

«Все нюансы, которые мы сделали со звуком, все это будет слышно, и все это услышит рядовой слушатель», — сказал Георгий Жеряков.

Члены жюри главной музыкальной премии мира такой звук любят, говорит Станислав Полеско. Он подавал заявку на конкурс. Он продюсер Жерякова и группы «Dominia».

«Это кинематографический звук, который звучит как саундтрек кино. И для „Грэмми“, где большинство из них, академиков, продюсеры, которые делают саундтреки для голливудских фильмов, это знак качества», — сказал продюсер Станислав Полеско.

Рок-музыканты из России в лонг-листе «Грэмми» — это что-то из ряда вон, другое дело классическая музыка, Ростропович, Башмет и другие лауреаты. Но «Dominia» — это симфонический металл. Может, тем и приглянулись?

«Dominia» существует с 1999 года. Неоднократно мелькала на страницах западных музыкальных изданий. Сотрудничали с продюсерами группы HIM, выступали с Apocalyptica.

Недавний альбом Tamas голландские журналисты признали лучшим в своем жанре. Именно его и подают на «Грэмми». И как лучший альбом, и как лучшую обложку.

«Мы много лет сотрудничаем с разными продюсерами, исполнителями западными, для нас само взаимодействие с этой культурой мировой музыкальной оно не ново. Но это первый раз, когда мы задекларировали свое место и положение в этом музыкальном мире», — сказал музыкант Дмитрий Ришко (Casper).

Экс-скрипач культового «Короля и Шута» знает, о чем говорит, премии важны для любого музыканта.

Наши брали «Грэмми». В 1970-м Ростропович за запись произведений Брамса, в 1974-м Рихтер за запись «Хорошо темперированного клавира», кстати, все того же Баха. В 2004-м даже Михаил Горбачев стал лауреатом: вместе с Биллом Клинтоном и Софи Лорен он записал сказку «Петя и волк». В лонг-листах в разные годы были Валерия, Леонид Агутин, Стас Ярушин.

«Что касается „Грэмми“, это большой бренд, который звучит громко, но много не дает. Даже я помню, был диджей из Казахстана, который получил „Грэмми“. Прошло время, и никто никого не помнит», — сказал президент медиа-холдинга Евгений Финкельштейн.

Но сейчас — их минута славы. С пометкой «Грэмми. Рекомендуем послушать» металлисты из Петербурга попали на страницы без преувеличения самого авторитетного музыкального журнала Billboard.

«Естественно, мы горды и тем, что можем страну свою представить даже в такие нынешние времена», — сказал музыкант Антон Роса.

В номинациях Жерякова и «Dominia» сотни артистов со всего мира. Уже на этой неделе члены жюри начнут голосовать и определять список номинантов. И неважно, что у вас в плейлисте: переосмысленная классика или симфометалл — болеем за наших!

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