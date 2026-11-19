Академический ансамбль Росгвардии выступил в Махачкале

В Махачкале выступил академический ансамбль Росгвардии. Артисты показали яркие хореографические номера, а также исполнили композиции, которые поет и любит вся страна.

Со сцены прозвучали народные и солдатские песни. В программе и эстрадные произведения, в том числе советской эпохи, составляющие наш культурный код.

Концерт стал частью больших гастролей по Северному Кавказу.

Тур посвящен трем знаменательным датам — 215-летию образования войск правопорядка, десятилетию Росгвардии и Году единства народов России.

Символично, что концерт прошел в Доме дружбы. Среди зрителей — сотрудники и военнослужащие Росгвардии вместе с семьями, ветераны службы, представители религиозных, общественных и молодежных организаций, а также местных властей.

Теперь легендарный ансамбль ждут в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Росгвардия

Десять лет назад в России было принято решение о создании новой силовой структуры. Сегодня росгвардейцы принимают полноценное участие в специальной военной операции, и их основная задача — закрепление на освобожденных территориях.

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