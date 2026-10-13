«Не успел завести»: Куклачев признался, чего ему не хватает в жизни

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

Дрессировщик посвятил полвека любимому делу и сейчас переосмысливает прожитые годы.

Дмитрий Куклачев признался, что у него нет близких друзей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дрессировщик Дмитрий Куклачев рассказал, что у него нет близких друзей

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева дрессировщик Дмитрий Куклачев рассказал, почему за 50 лет карьеры у него так и не появилось близких друзей. Артист признался, что практически все время посвящал работе, поэтому на личное общение его не оставалось. Этим он поделился в интервью Тутте Ларсен, передает «Абзац».

По словам Куклачева, сейчас он переосмысливает прожитые годы и понимает, что у многих людей есть круг близких знакомых, к которым можно обратиться в трудную минуту. У самого дрессировщика есть связи, однако человека, с которым можно было бы разделить радость и переживания, ему не хватает.

«Ну, связи, конечно, какие-то есть, но таких друзей, чтобы можно было позвонить когда угодно для того, чтобы тебя выслушали, с тобой посмеялись, погрустили, были с тобой на одной волне, — у меня таких нет. Не успел завести. Вся жизнь прошла в том, что я занимался и занимаюсь любимым делом», — поделился артист.

При этом Куклачев не считает свою преданность профессии ошибкой, напротив, он воспринимает работу как главное дело своей жизни.

«У меня нет работы. У меня есть то, чем я занимаюсь. Это служение. Это жизнь», — подчеркнул дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрессировщик Юрий Куклачев предсказал встречу сына Дмитрия с будущей супругой Мариной.

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