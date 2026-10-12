«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой

Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев предвидел встречу сына Дмитрия с его будущей супругой Мариной. Этой историей пара поделилась в интервью Тутте Ларсен, передает «Абзац».

Куклачев-старший сказал слова напутствия сыну перед его поездкой на выступление Театра кошек. Там молодой человек и встретил будущую супругу.

«Когда он собирался ехать, отец сказал: «Сынок, едешь за судьбой», — поделилась Марина.

В то время Дмитрий учился в ГИТИСе. На площадке дома культуры «Красный Октябрь», где выступал его отец, также репетировал танцевальный ансамбль театра «Гжель». Среди участниц он заметил Марину.

«Я был молодой, неженатый и, естественно, находился в поисках спутницы жизни. Увидел такой малинник, и глаз сразу упал на самую красивую девушку в строю — это была Марина», — вспомнил Дмитрий.

Познакомиться с танцовщицей мешал строгий художественный руководитель коллектива Владимир Захаров. Дмитрий решил обратиться к нему под предлогом подготовки эссе о русском танце и представился начинающим исследователем.

Пока студент ожидал руководителя возле двери, репетиция завершилась. Марина первой села на скамейку рядом с Дмитрием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что титул «Миссис Россия — 2026» получила Марина Куклачева.

Финал конкурса среди замужних женщин прошел в московском зале «Москонцерт». Одновременно состоялся заключительный этап конкурса «Миссис Москва».

Куклачева представляла столицу. Первой вице-миссис стала Анна Шефер из Пскова, второй — Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга. Третье и четвертое места заняли Ольга Тарасенко из Новокузнецка и Антонина Спиридонова из Верхних Луков.

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