«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 24 0

Чтобы познакомиться с избранницей, молодому человеку пришлось соврать.

Как сын Куклачева Дмитрий познакомился с женой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев предвидел встречу сына Дмитрия с его будущей супругой Мариной. Этой историей пара поделилась в интервью Тутте Ларсен, передает «Абзац».

Куклачев-старший сказал слова напутствия сыну перед его поездкой на выступление Театра кошек. Там молодой человек и встретил будущую супругу.

«Когда он собирался ехать, отец сказал: «Сынок, едешь за судьбой», — поделилась Марина.

В то время Дмитрий учился в ГИТИСе. На площадке дома культуры «Красный Октябрь», где выступал его отец, также репетировал танцевальный ансамбль театра «Гжель». Среди участниц он заметил Марину.

«Я был молодой, неженатый и, естественно, находился в поисках спутницы жизни. Увидел такой малинник, и глаз сразу упал на самую красивую девушку в строю — это была Марина», — вспомнил Дмитрий.

Познакомиться с танцовщицей мешал строгий художественный руководитель коллектива Владимир Захаров. Дмитрий решил обратиться к нему под предлогом подготовки эссе о русском танце и представился начинающим исследователем.

Пока студент ожидал руководителя возле двери, репетиция завершилась. Марина первой села на скамейку рядом с Дмитрием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что титул «Миссис Россия — 2026» получила Марина Куклачева.

Финал конкурса среди замужних женщин прошел в московском зале «Москонцерт». Одновременно состоялся заключительный этап конкурса «Миссис Москва».

Куклачева представляла столицу. Первой вице-миссис стала Анна Шефер из Пскова, второй — Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга. Третье и четвертое места заняли Ольга Тарасенко из Новокузнецка и Антонина Спиридонова из Верхних Луков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:12
Почти лето? Какая погода ждет жителей Подмосковья в октябре
14:06
«Не думаю, что заслужил»: Лавров ответил на просьбы Зеленского о перемирии
14:03
Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов
14:00
Неэффективно и опасно для здоровья: почему БАДы не помогают похудеть
13:59
«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой
13:52
«Все бы исчезло»: как сохранили документы времен блокады Ленинграда

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Стыд жуткий»: Мигель узнал о том, что снялся в «Бригаде», спустя десять лет
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео