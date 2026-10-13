И след простыл: как вернуть деньги при ошибочном переводе

Юрист Соловьев: при ошибочном переводе нужно оперативно обратиться в свой банк

Вернуть средства, отправленные не тому получателю, можно несколькими способами. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Первым делом он рекомендовал задействовать банковскую поддержку, особенно если операция проводилась через онлайн-банкинг.

«Если есть у человека онлайн-банкинг, то есть соответствующее приложение, то нужно эту ошибочную операцию найти, зафиксировать, можно скрин сделать. Номер транзакции, сумму, дата и время», — сказал юрист.

Когда перевод ушел знакомому, родственнику или другому лицу, с кем есть связь, Соловьев посоветовал сначала прямо объяснить произошедшее.

«Просто ему надо набрать и объяснить ситуацию, что это было сделано по ошибке, и попросить вернуть обратно», — добавил он.

Как отметил юрист, люди зачастую готовы вернуть деньги, тем более если показать скриншот из банка, подтверждающий перевод, и свои полные данные.

«Тут главное объяснить человеку, адресату, что это не мошенническая схема», — подчеркнул Соловьев.

Если уладить вопрос не удалось или контакта нет, он рекомендовал оперативно обратиться в свой банк — в онлайн-службу поддержки или на горячую линию. В некоторых банках есть функция оспаривания или отмены операции. Соловьев также обратил внимание: когда перевод выполнялся внутри одного банка, вопрос решается легче. Если же деньги шли из одного банка в другой, то с банком-получателем должен связываться банк отправителя.

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