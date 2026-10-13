Ждали 30 лет: организатор убийства Тупака Шакура получил пожизненный срок

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Рэпер получил четыре огнестрельных ранения и скончался в больнице спустя шесть дней.

Какой приговор вынесли организатору убийства Тупака Шакура

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Ferguson

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Организатор убийства Тупака Шакура приговорен к пожизненному заключению

Приговор Дуэйну «Кеффу Ди» Дэвису, ранее возглавлявшему банду South Side Compton Crips, огласила судья окружного суда Невады. 

"Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день", - заявила судья Карли Кирни.

По данным следствия, поводом для организации нападения на Шакура стало избиение племянника Дэвиса — Орландо Андерсона. Инцидент случился в казино MGM Grand в Лас-Вегасе в ночь на 7 сентября 1996 года.

Шакур скончался в больнице 13 сентября 1996 года — через шесть дней после того, как получил четыре пулевых ранения. Ему было 25 лет. Дэвис стал единственным, кому предъявили обвинение в этом убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд признал Дэвиса виновным в убийстве рэпера. Хотя он давно находился под подозрением полиции, собрать достаточно улик не удавалось. Решающую роль сыграли его интервью в СМИ и книга воспоминаний

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