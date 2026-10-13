Ждали 30 лет: организатор убийства Тупака Шакура получил пожизненный срок
Рэпер получил четыре огнестрельных ранения и скончался в больнице спустя шесть дней.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Ferguson
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Организатор убийства Тупака Шакура приговорен к пожизненному заключению
Приговор Дуэйну «Кеффу Ди» Дэвису, ранее возглавлявшему банду South Side Compton Crips, огласила судья окружного суда Невады.
"Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день", - заявила судья Карли Кирни.
По данным следствия, поводом для организации нападения на Шакура стало избиение племянника Дэвиса — Орландо Андерсона. Инцидент случился в казино MGM Grand в Лас-Вегасе в ночь на 7 сентября 1996 года.
Шакур скончался в больнице 13 сентября 1996 года — через шесть дней после того, как получил четыре пулевых ранения. Ему было 25 лет. Дэвис стал единственным, кому предъявили обвинение в этом убийстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд признал Дэвиса виновным в убийстве рэпера. Хотя он давно находился под подозрением полиции, собрать достаточно улик не удавалось. Решающую роль сыграли его интервью в СМИ и книга воспоминаний
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