People: мужчина убил мать на глазах у дочери и оставил ее в окровавленном одеяле

В США задержали 31-летнего Дугласа Хосе Сентено-Варгаса, которого обвиняют в убийстве 24-летней Эвелин Райо-Майрены. Мужчина застрелил молодую мать на глазах у ее годовалой дочери, после чего оставил малышку в окровавленном одеяле на крыльце соседнего дома. Сам подозреваемый сбежал за границу, где скрывался больше года. Об этом сообщает People.

Оставил ребенка на чужом крыльце, а мать — на дороге

В тот день Эвелин вместе с дочерью и знакомым мужчиной посетила зоопарк Бердсли. После прогулки компания отправилась обратно в район дома женщины. По версии полиции, во время поездки между взрослыми произошел конфликт. Следователи предполагают, что Сентено-Варгас выстрелил Эвелин в голову прямо в автомобиле. При этом ее годовалая дочь находилась рядом.

После стрельбы мужчина не стал обращаться за помощью. Вместо этого он забрал детское автокресло и отнес его на крыльцо одного из ближайших домов. Девочка была завернута в одеяло со следами крови.

Затем подозреваемый вернулся к машине, вытащил Эвелин наружу и оставил на проезжей части. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

Девочка не пострадала. После смерти матери заботу о ней взял на себя отец.

«Не доставайся никому»: что стало причиной убийства

Главной версией следствия стало убийство из-за ревности. Как рассказал детектив Джеффри Хольц, подозреваемый и погибшая были знакомы еще до переезда в Соединенные Штаты. Оба родом из одного города в Никарагуа.

Они поддерживали дружеские отношения. Однако, по мнению следователей, Сентено-Варгас рассчитывал на большее. Эвелин не отвечала ему взаимностью.

«Мы считаем, что иногда люди дружат, но один из них хочет от отношений большего, чем другой», — объяснил детектив.

Предполагаемый мотив преступления полицейский описал словами: «Если она не может быть со мной, она не достанется никому».

При этом Эвелин была замужем. Ее супруг Деглис Перес в день трагедии находился на работе в другом городе. Следователи подчеркнули, что Сентено-Варгас не был отцом ребенка. Муж погибшей также не фигурирует в деле как подозреваемый.

Уехал в аэропорт сразу после расправы

После убийства мужчина, по версии полиции, решил как можно быстрее покинуть Соединенные Штаты. Следователям удалось восстановить его маршрут. Неизвестный человек отвез подозреваемого в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Оттуда Сентено-Варгас вылетел в Сальвадор, а затем перебрался в Никарагуа. Полицейские довольно быстро установили его личность, но задержать мужчину уже не смогли: к тому моменту он находился за пределами страны.

Ситуацию осложняло отсутствие договора об экстрадиции между США и Никарагуа. Даже выяснив, где скрывается предполагаемый убийца, правоохранители не могли просто потребовать его выдачи. Поиски превратились в продолжительные международные переговоры.

Почему подозреваемого не могли вернуть целый год

К расследованию подключились Служба судебных приставов, Интерпол, Государственный департамент и министерство юстиции США.

Летом 2026 года Сентено-Варгаса задержали в Никарагуа. Однако передавать его властям США там первоначально не собирались. Вместо этого никарагуанская сторона предложила провести судебный процесс на своей территории.

Прокуратура США настояла на возвращении подозреваемого в Коннектикут, где произошло преступление. Переговоры продолжались несколько месяцев. Все это время семья погибшей ждала новостей о ходе расследования.

«Нам с самого момента выдачи ордера говорили, что этого, вероятно, никогда не произойдет», — признался детектив Джеффри Хольц.

Тем не менее сторонам удалось договориться. Сначала задержанного доставили в Техас, а 17 ноября 2026 года перевезли в полицейское управление Бриджпорта. На следующий день мужчина предстал перед судом.

«Это не вернет ее»: как семья отреагировала на задержание

Эвелин Райо-Майрене было всего 24 года. Она переехала в Соединенные Штаты из Никарагуа, создала семью и воспитывала маленькую дочь. Близкие вспоминают ее как добрую и отзывчивую женщину, которая любила помогать окружающим. После гибели Эвелин родственники организовали сбор средств, чтобы перевезти ее тело на родину.

Возвращения подозреваемого в США семья ждала больше года. Ее сестра Мария Каролина Райо поблагодарила следователей за то, что они не прекратили поиски.

«Да, справедливость существует. Это не вернет ее, но человек, совершивший это преступление, заплатит за содеянное», — заявила женщина.

Для родственников задержание преступника стало важным шагом, хотя судебный процесс еще впереди.

Что грозит обвиняемому

Дугласу Хосе Сентено-Варгасу предъявили обвинения в убийстве, создании угрозы здоровью и безопасности ребенка, а также фальсификации доказательств. Суд установил залог в размере четырех миллионов долларов.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. В частности, полиция пытается установить человека, который помог подозреваемому добраться до аэропорта после убийства.

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