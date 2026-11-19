People: мужчина убил девушку и подарил соседке пистолет с новогодней елкой

В США, В штате Огайо, 51-летний Дарвин Малкольм убил 43-летнюю возлюбленную Саманту Келли. После расправы мужчина спрятал тело женщины в багажнике автомобиля, а орудие преступления отдал соседке под видом подарка на новоселье. Об этом сообщает People.

Пистолет оказался среди подарков на новоселье

После убийства Малкольм решил избавиться от оружия, передав его соседке. Женщина рассказала, что мужчина принес ей несколько вещей, назвав их подарками на новоселье.

«Там были красный гриль, небольшая фритюрница, маленькая рождественская елка и несколько гирлянд. А среди всего этого лежал завернутый в полотенца пистолет», — вспомнила соседка.

По версии обвинения, именно из этого оружия Малкольм ранее выстрелил в свою возлюбленную. Следователи также считают, что мужчина пытался уничтожить другие возможные улики. В частности, он выбросил в мусорный контейнер на территории жилого комплекса стреляную гильзу, окровавленное полотенце и другие предметы.

Тело женщины обнаружили в багажнике внедорожника

Трагедия произошла 5 ноября. Малкольм и Келли состояли в романтических отношениях и проживали вместе.

Полицейские приехали к жилому комплексу после обращения с просьбой знакомых Келли проверить ее. Во время осмотра территории они обнаружили тело женщины в автомобиле.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина выстрелил в возлюбленную, после чего вытащил ее из здания и перенес к своему внедорожнику. Тело женщины он положил в заднюю часть автомобиля и накрыл одеялом.

Однако попытка скрыть следы произошедшего не осталась незамеченной.

Камеры записали, как мужчина волок тело за волосы

Одним из ключевых доказательств обвинения стали записи камер видеонаблюдения. Как рассказали представители прокуратуры во время судебного заседания, на видеозапечатлено само убийство, а также действия Малкольма после него.

По словам прокурора Кэтрин Прайдмор, мужчина отчетливо виден на записи, когда тащит тело Саманты к автомобилю за волосы, а затем помещает его в багажник.

После задержания Малкольм сообщил полицейским, что стрелял в Келли, а затем перенес ее тело в машину. Однако в суде обвиняемый заявил о своей невиновности.

Что соседи рассказали об отношениях пары

После обнаружения тела журналисты поговорили с людьми, которые жили рядом с Малкольмом и Келли. Одна из соседок рассказала, что ранее слышала ссоры из квартиры, где проживала пара.

В день убийства соседка видела Саманту. Женщина показалась ей взволнованной. Однако звуков выстрелов свидетельница не слышала.

Соседи также поделились воспоминаниями о погибшей. По их словам, Келли была дружелюбным человеком, готовым поддержать окружающих. Одна из местных жительниц рассказала, что Саманта помогала ей с продуктами и давала жизненные советы.

«Она была невероятно добрым человеком. Она определенно заслуживает справедливости», — подчеркнула соседка.

По информации People, незадолго до смерти женщина получила образование в медицинской сфере. В декабре 2025 года она окончила колледж по специальности, связанной с медицинским администрированием. Саманта любила свою работу и заботилась о людях, с которыми ей приходилось общаться.

После гибели женщины родственники и знакомые выразили скорбь и надежду, что обстоятельства случившегося будут полностью установлены.

Судебное разбирательство

Дарвина Малкольма задержали 5 ноября, в день обнаружения тела. Первоначально полиция сообщила об обвинениях в убийстве, уничтожении или сокрытии улик и ненадлежащем обращении с человеческими останками.

Позднее дело рассмотрело большое жюри присяжных, которое утвердило обвинительное заключение по 12 пунктам. Среди них — два эпизода обвинения в убийстве, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, домашнее насилие и фальсификация доказательств.

Также мужчине вменяют незаконное обращение с оружием с учетом предусмотренных законодательством ограничений. На судебном заседании Малкольм не признал вину ни по одному из пунктов.

Суд установил залог в размере 1,5 миллиона долларов. Следующее заседание назначено на 11 января 2027 года. На нем планируется определить дальнейший порядок рассмотрения уголовного дела.

Расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.