Первую вакцину от рака кожи получат 20 россиян

В России до конца 2026 года первую персонализированную мРНК-вакцину от рака кожи «Неоонковак» получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Александр Гинцбург.

«Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных», — отметил ученый.

Он уточнил, что в апреле этого года инъекцию пациенту с меланомой сделали в НМИЦ радиологии Минздрава России. Проект реализовали совместно с этим центром и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Кроме того, до конца 2026 года в России зарегистрируют инновационное устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Благодаря методу высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (HIFU) он за одну секунду при температуре 90 градусов убивает раковые клетки.

Ранее онколог Ольга Фролова рассказала, что базальноклеточный рак кожи, или базалиому, трудно распознать на ранней стадии из-за отсутствия характерных признаков. Об этом сообщал 5-tv.ru. Опухоль часто выглядит как кровоточащее пятно с корочкой, создавая ложное впечатление заживления.

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