«Рука хуже двигается»: Таисия Повалий рассказала о состоянии 84-летней матери

Таисия Повалий рассказала, что у ее матери стала хуже двигаться рука

Поклонники певицы Таисии Повалий приходили к ее маме домой, когда артистка уезжала на длительные гастроли, и приносили ей сладости. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Певица призналась, что не боится близкого общения с поклонниками и хорошо знает свою аудиторию.

«Я знаю своих поклонников, я знаю, что они от всего сердца, и мамочке моей передают сладости, особенно из Петербурга. И пряники, и конфеты», — рассказала Повалий.

По словам артистки, когда она надолго уезжала на гастроли, некоторые поклонники навещали ее маму Нину Даниловну.

«Когда я уезжала надолго на гастроли, то некоторые мои поклонники приезжали, проведывали мою маму к нам домой. Представляете? Да, вот такие близкие у меня люди, ну, как друзья уже», — поделилась певица.

Повалий объяснила, что ее мама была хорошо знакома с поклонниками и сама поддерживала с ними связь. Они познакомились на концертах артистки, фотографировались, а позже общались в социальных сетях.

«Она же всем отвечала, она лайки всем ставила. Понимаете, моя мама, конечно, очень продвинутая девушка была. Вот. Поэтому она со всеми дружилась, переписывалась, созванивались они», — рассказала Повалий.

Артистка также рассказала о самочувствии мамы. По ее словам, сейчас рука двигается хуже, поэтому необходимо заниматься упражнениями.

«Конечно, надо делать больше. Конечно, зарядку немножко. Рука немножко хуже двигается, скажем так. Но ничего», — отметила певица.

В августе Таисия Повалий рассказала, что ее 84-летняя мать получила серьезную травму — перелом руки со смещением.

По словам Повалий, сейчас женщина проходит восстановление. Из-за ухода за матерью певица на некоторое время не вела активную жизнь в социальных сетях.

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