«Мы росли на этой любви»: звезды почтили память актрисы Марины Влади

Марк Богатырев: в отношениях Высоцкого и Влади было много любви и сострадания

На 89-м году умерла Марина Влади — актриса и певица русского происхождения, третья и последняя жена знаменитого поэта, барда, большого артиста театра и кино Владимира Высоцкого. Последний вздох она сделала в собственном доме в окружении самых близких и любимых животных.

Звезды российского шоу-бизнеса вспомнили об этой утрате в мире искусства и поделились эмоциями с корреспондентом 5-tv.ru на мероприятии в честь 30-летия телеканала СТС. Актер Марк Богатырев отметил, что не видел фильмов, в которых играла Влади, зато читал о ней книгу и был очень впечатлен ее незаурядной судьбой.

«У них были сложные взаимоотношения, она его спасала и много проводила, старалась, так сказать, с ним времени. Там такие были еще разные детали, которые я, правда, не очень помню, но я понимаю, что ей непросто было… Что именно впечатлило? Наверное, ее отношение к Высоцкому. Потому что я понимал, что в этом очень много эмпатии, любви и какого-то сострадания», — поделился артист.

По мнению Богатырева, и Владимир Высоцкий, и его легендарная муза были сильными личностями. И с ним согласна модель и предприниматель Полина Диброва, которая, подобно Влади, планирует попробовать себя в писательстве и поговорить с читателем о любви.

«Восхищалась этой женщиной, этой парой в прошлом. И я считаю, что это очень сильная женщина, и, конечно, это большая потеря, утрата. Мне кажется, что люди, которые влюблены друг в друга, всегда друг друга усиливают. Поэтому против любви невозможно устоять», — сказала Диброва.

Анфиса Чехова о Марине Влади: «Рано или поздно мы все так же уйдем»

Уход из жизни Марины Влади очень огорчил еще одного артиста (сценариста и продюсера) Александра Златопольского. По словам супруги, телеведущей Анфисы Чеховой, узнав об этом утром, он расстроился и пустился в светлые ностальгические воспоминания — о старых фильмах, бардах и трогательных чувствах, побежденных смертью.

«Это целая эпоха, потому что это легендарная история любви, потому что это люди, которые оставили большой след в искусстве и в жизни. С самого детства мы росли на, не знаю, в том числе на этой любви, которая вдохновляла Высоцкого на его произведения… Неотъемлемая часть моей жизни, моего, повторю, детства, когда мы это слушали на пластинках папы, дяди и так далее», — поделился Златопольский.

Анфиса Чехова высказалась более прозаично. Она призналась, что не следила за творчеством покойной артистки, но, конечно, знала ее, как, пожалуй, практически любой рожденный в России или Советском Союзе. По мнению телеведущей, когда человек уходит в пожилом возрасте, это естественно. Рано или поздно, добавила она, эта участь настигнет каждого.

«Я просто не вижу в смерти никакой трагедии. Это прекрасный переход в новую жизнь, в новое воплощение. А дай бог и вообще не воплотится, уйдет в прекрасные миры, в которых намного лучше, чем на Земле», — заключила Чехова.

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во Франции в семье оперного певца Владимира Полякова-Байдарова и балерины Милицы Энвальд. Творческий псевдоним Влади она взяла после смерти отца. Сниматься в кино начала с детства, сыграла более ста фильмов и в 1963 году получила приз Каннского фестиваля за роль в картине «Современная история, или Королева пчел».

В России она стала известна прежде всего благодаря браку с Владимиром Высоцким: они познакомились в 1967-м, поженились в 1970-м, а их союз продлился до смерти поэта в 1980 году. Позже Влади написала книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет». Помимо актерства, она занималась музыкой, литературой и общественной деятельностью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.