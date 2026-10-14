В самое сердце: названы любимые у россиян смайлики

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Не всегда их значение можно толковать однозначно.

Фото, видео: © Getty Images/Chesnot / Contributor; 5-tv.ru

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Любимым эмодзи у россиян стало красное сердечко

Названы самые популярные эмодзи, которые отправляют в соцсетях россияне. Безусловный лидер в Рунете — красное сердечко его использовали в более чем 240 миллионах сообщениях.

Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии» за первую половину этого года. За ним следует огонек и смеющийся смайлик. Однако то, что они выражают, не всегда можно трактовать однозначно, говорят психологи.

«В зависимости от того, как мы привыкли общаться с партнером по переписке, смайлики несут определенный смысл. И действительно, для кого-то смайлик со смехом может означать ситуацию того, что мне там плохо, я там выгорел, у меня там слезы. Для кого-то это может быть насмешка, для кого-то может быть наоборот вариант того, что, соответственно, классно», — сказал клинический психолог, супервизор Георгий Цыбульский.

Так, в смайлике «большой палец вверх», который тоже среди самых популярных, подростки видят грубость вместо одобрения. Психологи рекомендуют изучить язык эмодзи, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

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