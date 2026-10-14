Заняться нечем? Пашинян предложил перенести границу Армении и Азербайджана

Пашинян предложил перенести границу Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что границу между Арменией и Азербайджаном следует перенести так, чтобы ни анклавов, ни эксклавов у сторон не сохранилось. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«(Стороны. — Прим. ред) должны оставить друг друга в покое по всем вопросам. <…> Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахиджевана или Западного Азербайджана», — приводит его слова издание.

Поясняя предложение, Пашинян указал, что сторонам необходимо избавиться от анклавов и эксклавов, обменявшись территориями точно такой же площади.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о достижении Баку и Ереваном мира де-факто. По его словам, именно азербайджанская сторона выбрала курс на нормализацию, предложив Армении строить мирные связи на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Армении превратился в арену для кулачных поединков. Между оппозицией и представителями правящей партии Никола Пашиняна несколько раз вспыхивали драки. Урегулировать ситуацию пришлось сотрудникам службы безопасности. Поводом для столкновений послужили обвинения, выдвинутые против действующей власти. Речь шла о нецелевом расходовании бюджетных средств, а также об уголовном преследовании Армянской Апостольской церкви.

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