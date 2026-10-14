Заняться нечем? Пашинян предложил перенести границу Армении и Азербайджана

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Ереван и Баку должны обменяться территориями равной площади, считает премьер-министр.

Пашинян хочет перенести границу Армении и Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пашинян предложил перенести границу Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что границу между Арменией и Азербайджаном следует перенести так, чтобы ни анклавов, ни эксклавов у сторон не сохранилось. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«(Стороны. — Прим. ред) должны оставить друг друга в покое по всем вопросам. <…> Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахиджевана или Западного Азербайджана», — приводит его слова издание.

Поясняя предложение, Пашинян указал, что сторонам необходимо избавиться от анклавов и эксклавов, обменявшись территориями точно такой же площади.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о достижении Баку и Ереваном мира де-факто. По его словам, именно азербайджанская сторона выбрала курс на нормализацию, предложив Армении строить мирные связи на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Армении превратился в арену для кулачных поединков. Между оппозицией и представителями правящей партии Никола Пашиняна несколько раз вспыхивали драки. Урегулировать ситуацию пришлось сотрудникам службы безопасности. Поводом для столкновений послужили обвинения, выдвинутые против действующей власти. Речь шла о нецелевом расходовании бюджетных средств, а также об уголовном преследовании Армянской Апостольской церкви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Накиньте шарф и шапку: ослабляет ли осенний холод иммунитет
15:24
Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов
15:16
Оператор аттракциона в парке развлечений изнасиловал 19 девочек младше 13 лет
15:05
Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости
15:00
«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси
14:56
Нелепая случайность? Стала известна причина госпитализации P. Diddy

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео