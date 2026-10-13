Возникла у Киева и еще одна неожиданная проблема. Дональд Трамп внезапно и жестко раскритиковал Зеленского за высокую стоимость горючего в Соединенных Штатах.

Глава Белого дома считает, что на данный момент не конфликт на Ближнем Востоке, а именно украинский кризис ведет к росту цен на бензин в Америке. Своей речью Трамп поставил в крайне неудобное положение и европейских ястребов, продолжающих снабжать ВСУ оружием. Какие проблемы резкий разворот Вашингтона создал для Брюсселя — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Президент США вылетает из Белого дома на предвыборный митинг в Огайо, но журналисты не отпускают, осаждая вопросами про конфликт на Украине. Дональд Трамп ясно дает понять — он недоволен Зеленским, который отказывается делать конкретные шаги к устойчивому миру. И советует перейти от слов к делу.

«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах о ней. Необходимо добиться, чтобы он захотел заключить это соглашение!» — сказал президент США Дональд Трамп.

Попытки главы киевского режима установить свои правила хозяин Белого дома игнорирует. Зеленский требовал 60 дней на то, чтобы провести в стране выборы. В российском МИД напомнили: передышка нужна Киеву на самом деле для передислокации на линии фронта.

Примечательно, что свои требования Зеленский опять озвучивает не напрямую, а через журналистов. Он устроил целый марафон телеинтервью: сначала каналу ABC, затем журналу Axios, и наконец — главному рупору республиканцев, телеканалу Fox News. Корреспонденты Fox сразу же напомнили, насколько Зеленский не сговорчив, а ведь этого американцы как раз и не любят.

— Трамп серьезно хочет, чтобы Зеленский устроил в стране выборы. Он напрямую об этом говорит, а Зеленский не соглашается, ссылаясь на боевые действия.

— Да, отношения Трампа и Зеленского переживали разные периоды, но сейчас они на весьма низком уровне. Особенно сильно они испортились из-за возмущения Украины решением Трампа снять санкции с российского дизельного топлива.

Так что вся поддержка, на какую в Киеве сейчас могут рассчитывать, приходит из Европы. Для местных политиков движение к миру — нежелательный вектор. Через Прибалтику продавливается идея повысить градус эскалации.

«Я считаю, что нам следует попросить Зеленского наносить удары по большему количеству центров обработки данных в России. Это могло бы помочь», — сказал премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Так же, срывая все маски, формулирует суть европейской политики и польский министр обороны.

«Истощение России на украинском фронте отвечает интересам всей Европы и всех стран НАТО, а не только его восточных государств», — сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Но даже внутри ЕС убедить в этом всех не получилось. Зато растет число скептиков. Премьер Чехии Андрей Бабиш отмечает: отсутствие диалога мешает самим странам ЕС.

«То, как Трамп договорился с Путиным, стало настоящим, абсолютным шоком. Европе пора проснуться и начать активно заниматься сложившейся ситуацией, в том числе участвовать в прекращении войны на Украине. Посмотрим, изменится ли риторика европейских лидеров на предстоящем заседании Европейского совета», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Часть европейских стран, что примечательно, никогда не отказывалась от торговли с Россией. Оборот закупок наших энергоносителей со стороны ЕС впечатляет.

«Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 миллиарда долларов. Если говорить о 2026 годе, то только за девять месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов», — сказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Новак.

Покупателями стали в первую очередь давние торговые партнеры России. И именно они сумели лучше многих в Европе восполнить нехватку топлива и подготовиться к предстоящей зиме.

А вот главные союзники Киева теперь призывают собственных жителей максимально экономить. Тех, кто не захочет подчиняться, будут карать деньгами: новое повышение тарифов во Франции, Германии и Польше намечено как раз после Нового года и составит как минимум 20%.

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