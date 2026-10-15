Рязанский НПЗ загорелся в результате атаки украинских дронов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Также повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия.

Пожар на Рязанском НПЗ после атаки БПЛА — что известно

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пожар возник на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани», — написал глава региона на платформе МАКС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты оперативных служб работают на месте и оценивают материальный ущерб. Атака на Рязанскую область была массированной.

Ранее глава региона заявил, что ради безопасности решено отменить уроки в школах и занятия в детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. Для родителей, не имеющих возможности оставить детей, организуют дежурные группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях подверглись атакам. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал случившееся. Он уточнил, что сведения об атаках подтверждаются данными Минэнерго и компаний. По оценке вице-премьера, произошедшее свидетельствует об отсутствии сдвигов в вопросе прекращения ударов по энергетическим объектам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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