Меньше пить, больше помогать: отказаться от пива ради Украины призвал европейцев премьер Латвии

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 19 0

Политик считает, что стоит забыть о себе и о комфортной жизни.

Премьер Латвии призвал меньше пить ради Украины

Фото: www.globallookpress.com/ Edijs Palens

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отказаться от пива ради Украины призвал европейцев премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, сравнив расходы на помощь Киеву со стоимостью одного бокала пива в год для каждого жителя Европы. Об этом он заявил на саммите ЕС.

«Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. <…> Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто», — сказал премьер.

По его словам, европейцам стоит забыть о комфортной жизни, а также перестать думать о себе ради Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вблизи латвийского города Резекне неизвестные закрасили дорожные указатели на российские города — Остров и Москву. По факту случившегося латвийская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Также 5-tv.ru рассказывал, что беженка из Латвии выделила преимущества, которые заметила после переезда в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Два дошкольника пропали в Санкт-Петербурге
15:55
Мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках
15:53
Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве
15:51
Без гроба и священника: мужчина оплатил свои похороны 20 лет назад и остался ни с чем
15:45
«Не может идти речи»: усложнять ЕГЭ в России не будут
15:44
Сухое молоко — признак фальшивки? Как отличить поддельную сметану от настоящей

Сейчас читают

Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео