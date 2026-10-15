Незваный пассажир: почему зимой кошки забираются под капоты автомобилей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 26 0

Стоит проверять машину перед поездкой, чтобы ненароком не загубить животных.

Кошки забираются под капот машина: как проверить автомобиль

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Уличные кошки прячутся под капотом автомобиля в холодную погоду

С наступлением холодов уличные кошки ищут теплые и защищенные места. Иногда таким убежищем становится автомобиль. Животное может забраться под капот или спрятаться рядом с двигателем, а кошка-мама — даже перенести туда котят. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему кошки прячутся под капотом

Для животного, которое живет на улице, автомобиль может стать привлекательным укрытием от холода и ветра. Особенно часто кошки забираются в теплое пространство после того, как машина недавно была припаркована.

Опасность заключается в том, что спрятавшегося кота водитель может просто не заметить. Если после этого завести двигатель, животное может оказаться в опасности.

Как проверить машину перед поездкой

В холодное время года стоит взять за привычку перед запуском двигателя проверять автомобиль.

Самый надежный вариант — открыть капот и убедиться, что внутри никого нет. Если такой возможности нет, можно постучать по капоту или другим частям кузова и немного подождать — испуганное животное может выбраться из укрытия.

Особое внимание стоит уделять машине после длительной стоянки на улице и автомобилю, который припаркован рядом с местом обитания уличных кошек.

Проверьте машину — спасите жизнь

Такая проверка занимает совсем немного времени, но может помочь избежать трагедии. Поэтому перед тем, как повернуть ключ или нажать кнопку запуска двигателя, стоит убедиться, что под капотом нет незваного пассажира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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