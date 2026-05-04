Путин назначил временного главу Дагестана

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина врио главы Дагестана. Он сменил на посту Сергея Меликова, который возглавлял регион с 2020 года. Об этом говорит опубликованный указ президента России.

Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию, уточняется в документе.

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области. Сейчас эта территория относится к Нижегородской области. В 1997 году Щукин окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция». С сентября 1995 года по май 2004 года он работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области.

Судейская карьера Федора Щукина началась в Нижегородской области. В конце 2020 года он стал заместителем главы Нижегородского областного суда. В феврале 2024 года Владимир Путин назначил Федора Щукина председателем Верховного суда Дагестана.

