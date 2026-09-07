Комплексная помощь: в Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО

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Идею Владимиру Путину представил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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В Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО

В Дагестане хотят создать Дом ветеранов СВО. Такую идею президенту России Владимиру Путину представил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин в ходе рабочей встречи в Кремле. Центр планируют открыть в отдельном здании в Махачкале. Там бойцы, которые вернулись с фронта, и их семьи смогут получать комплексную помощь.

— Дагестанцы воюют достойно, — сказал временно исполняющий главы Республики Дагестан Федор Щукин.

— Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках, — сказал Владимир Путин.

— 20 Героев России, вся республика равняется на них. Это действительно яркие, настоящие герои. Мы с особым вниманием относимся к каждому. Семьи многодетные, испытывают потребности. Мы сейчас работаем над программой предоставления земельных участков, то есть уже более трех тысяч земельных участков получено. Это очень важно, потому что для дагестанской семьи важно жить в доме.

— Конечно. Эта система поддержки должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания. Ну и всю команду, управленческую команду, на это настроить.

По словам Федора Щукина, в республике также продолжают помогать жителям, пострадавшим от наводнений. Основную часть последствий стихии уже устранили: восстановили энергетику и водоснабжение, оценили ущерб. Отдельно решают вопрос с выплатами людям, чье жилье не было оформлено официально.

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