Стало известно состояние Николая Дроздова на фоне слухов о болезни

Андрей Черненко

Прежде сообщалось, что, зоолог завершил карьеру из-за навязчивого страха заражения инфекциями.

Состояние Николая Дроздова: здоровье, самочувствие, болезнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Жена телеведущего Николая Дроздова рассказала о его самочувствии

Самочувствие российского зоолога, телеведущего и академика РАН Николая Дроздова в порядке. Телевизионную карьеру он завершил уже давно, сообщила его жена Татьяна Дроздова в интервью ТАСС.

Ранее в СМИ появились слухи, что Дроздов завершил карьеру из-за верминофобии — навязчивого страха заражения инфекциями. Это произошло на фоне его борьбы с онкологическим заболеванием.

«Это неправда, свою карьеру он завершил давным-давно уже, [причина не в этом]. У него был подрастающий молодой человек, которому он передал [ведение] программы. Он уже старался, чтоб ее не закрыли», — рассказала она.

Дроздова также сообщила, что состояние мужа остается стабильным.

«У нас все хорошо, по мере возможности», — добавила она.

Прежде телеведущий оказался в центре скандала после публикаций о том, что его дети якобы не оказывают ему помощи. Журналисты ссылались на слова его супруги Татьяны. При этом дочь Дроздова от первого брака Надежда отметила, что подобные заявления ее мачеха сделать не могла.

