Искусство сохранить молодость: как ИИ меняет индустрию красоты

Косметическая индустрия переживает технологическую революцию. Искусственный интеллект помогает разрабатывать формулы, оценивать действие активных компонентов и подбирать уход с учетом особенностей кожи. А умные сканеры и аппаратные методики меняют подход к сохранению молодости. Как наука и цифровые решения формируют будущее красоты — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Создание косметики всегда считалось искусством, где решающее слово было за производителем и маркетологом. Сегодня в эту индустрию зашла строгая математика и современные технологии. Искусственный интеллект оценивает формулу, процент ввода активных веществ и клинические доказательства.

«Через ИИ мы можем прогонять некие составы, гуглить и собирать информацию про новые компоненты, насколько они могут реально помогать волосам, коже лица, коже тела», — сказала бренд-менеджер Анна Романова.

Цифровые платформы работают прямо в лаборатории. В Ставрополе одна из таких заранее рассчитывает структуру белка так, чтобы он гарантированно проникал в глубокие слои кожи.

«В общей сложности это около 200 дней, от идеи до готовой молекулы. В обычных условиях это примерно два-три года», — сказал генеральный директор компании-разработчика молекул для производителей косметики Альберт Болатчиев.

А в новосибирском Академгородке эти компьютерные расчеты превращают в готовые косметические линейки. Пептидные комплексы соединяют с морским йодом и сибирскими экстрактами.

«У нас крупное контрактное производство в новосибирском Академгородке. Мы пользуемся разработками Сибирской академии наук. Наш продукция содержит самые современные новаторские активы», — сказала директор компании по производству косметики Анна Сызарнова.

Но даже самой современной формуле нужна точная доставка. Индустрия решила этот вопрос с помощью аппаратных технологий.

Мировой рынок компьютерного анализа кожи уже вплотную подобрался к двум миллиардам долларов. Умные девайсы — это новый тренд. Оптические сканеры за секунды ставят точный диагноз, а LED-маски и микротоки заставляют косметические формулы вдвойне эффективнее.

Этот тренд в Россию завезли из Кореи. Там эти умные сканеры размещают везде: в магазинах, медклиниках, салонах красоты.

«Сейчас ищем дистрибьютора нашей продукции в России. Наши устройства работают на основе ИИ», — сказал представитель косметического бренда из Кореи Санджин Джон.

Для индустрии это тектонический сдвиг: времена, когда косметику скупали десятками банок наугад, уходят. Сенсоры и алгоритмы берут на себя рутинные муки выбора, избавляя человека от бесконечных сомнений.

«ИИ прочно вошел в косметическую жизнь. Такой бьюти-ИИ, он становится неотъемлемой частью повседневной жизни», — сказала управляющий директор Expovisionrus, организатор выставки InterCHARM Анна Дычева-Смирнова

Главная задача всех этих технологий — не усложнить человеку жизнь, а сделать рынок простым и понятным. Ведь только в России за год появляется порядка восьмидесяти тысяч новых косметических продуктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.