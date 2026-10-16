Мастер-класс от Лукашенко: президент РБ показал приемы рукопашной борьбы

Александр Лукашенко показал прием рукопашной борьбы против удара ножом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал приемы рукопашной борьбы против удара ножом. Кадрами с уроком от лидера республики поделился близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Я наблюдал внимательно [за занятием], ты их научи бороться против ножа снизу. Если он правой рукой бьет снизу, перехватываешь, выворачиваешь руку, и все», — рассказал и показал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что это был первый прием, которому его научил самбист из деревни еще в детстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии работников агропромышленного комплекса, допустивших грубые нарушения трудовой дисциплины во время уборочной кампании, планируют направлять на военно-воспитательные сборы сроком от двух до трех месяцев. Речь идет о прогулах без уважительной причины, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения и хищении имущества предприятий.

Также Россия и Белоруссия проводили совместные учения с участием сил ядерной триады — назменых ракетных комплексов, атомных подлодок и стратегической авиации. Александр Лукашенко подчеркнул, что учения направлены на защиту Союзного государства на фоне роста международной напряженности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС