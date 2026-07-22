В Белоруссии пьяниц и лодырей отправят на военно-воспитательные сборы

Контроль за организацией процесса возложен на руководителей местных органов исполнительной власти.
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Администрация президента Белоруссии объявила о введении дополнительных мер по укреплению производственной дисциплины в ходе текущей уборочной кампании. О дисциплинарной реформе сообщил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район в интервью БЕЛТА.
Работники агропромышленного комплекса, допустившие грубые нарушения — включая невыход на работу без уважительной причины, пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или хищение имущества предприятий, направят на военно-воспитательные сборы сроком от двух до трех месяцев.
Формирование списков лиц, подлежащих передаче в распоряжение Министерства обороны, поручено председателям районных исполнительных комитетов совместно с районными военными комиссарами и руководителями аграрных предприятий.
«Если они провалились в рамках уборочной кампании, то в армии смогут принести пользу стране — работы там достаточно, в том числе хозяйственной», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Контроль за организацией процесса и соблюдением порядка на местах возложен на руководителей местных органов исполнительной власти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить контроль за состоянием картофельных полей на фоне продолжительных дождей.
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