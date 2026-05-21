«Мы никому не угрожаем»: как прошли совместные ядерные учения России и Белоруссии

И возвращаемся к главной теме дня — первым совместным ядерным учениям России и Белоруссии. О том, как прошли масштабные тренировки, за которыми следил весь мир — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

По акватории Северного Ледовитого океана следуют наши боевые крейсеры, а из Вилючинской бухты, что в НАТО опасливо называют осиным гнездом. Это уже Тихоокеанский флот — выходят атомные подлодки с баллистическими ракетами.

За тысячи километров оттуда с аэродромов центрального военного округа взлетают истребители-перехватчики МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

А из пунктов секретного базирования по лесным дорогам идут «Ярсы» — комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными дотянуться до любой точки планеты.

На связи Владимир Путин и Александр Лукашенко. Эти учения Россия и дружественная нам Белоруссия проводят вместе. По сути, страны-партнеры очерчивают общий контур обороны, и делают это так громко и ярко, что этого не могут не заметить на Западе.

«Учитывая рост напряженности в мире, появления новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», — заявил президент России Владимир Путин.

На земле, в воде и воздухе — в этих учениях задействована вся ядерная триада. Почти восемь тысяч единиц техники, 80 кораблей, 200 ракетных пусковых установок — масштаб небывалый.

«В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия. В том числе размещенного на территории Республики Беларусь», — уточнил Путин.

Для охраны общих границ Россия предоставила Белоруссии новейший «Орешник» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые способны нести ядерный боезаряд.

Все это недвусмысленный ответ на последние милитаристские заявление европейского истеблишмента. Соседняя Финляндия, что недавно вступила в альянс, разрешила ввоз ядерного оружия на свою территорию, Франция и Польша грозились провести учения ядерных сил над Балтикой. И вот результат.

«Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие и мы готовы всячески защищать наше Отечество — от Бреста до Владивостока — наше Отечество», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ни у одной из европейских стран ядерной триады нет. Есть только ядерное оружие. Но и то количество боеголовок в разы меньше, чем у России. Тут абсолютно разные весовые категории.

На днях мир увидел наш РС-28 «Сармат». Это первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, которая может летать по орбитальной траектории. Если проще — маневрировать в стратосфере так, что ее не достанет ни одно, даже самое современное ПВО. Все вместе — хороший довод для тех еще пытается напугать Россию ядерным и не только оружием.

