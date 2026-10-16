Путин отметил рост темпов продвижения российских войск

|
Дарья Белова
Дарья Белова Срочная новость 43 0

Президент отметил успехи на фронте и поручил усилить защиту гражданских объектов от атак.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска стали быстрее продвигаться по всей линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что выполнение боевых задач остается сложной работой, связанной с потерями и другими трудностями.

«Темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач», — заявил Путин.

Глава государства положительно оценил удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника. По его словам, результаты этой работы доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Отдельное внимание Путин уделил работе противовоздушной обороны. Он отметил, что военные расчеты действуют профессионально, однако эффективность защиты необходимо повышать.

В первую очередь речь идет о безопасности гражданских объектов, но также и военной инфраструктуры.

«Нужно повышать эффективность работы по защите наших гражданских, прежде всего гражданских, но и, разумеется, военных объектов», — подчеркнул президент.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
16 окт
«Решается успешно»: Путин о создании зоны безопасность на границе с Украиной
16 окт
ЛНР полностью находится под контролем российских войск
16 окт
Герасимов: освобожден город Доброполье
16 окт
Морпехи «Центра» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
«Молния-2» доставила FPV-дрон к опорнику ВСУ для точного удара. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Группировка «Север» зачищает Волчанский котел
16 окт
Киев изымает имущество вступивших в ВС РФ украинцев
15 окт
Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
15 окт
Мины-ловушки и снаряды в машине: саперы разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
15 окт
Как снабжают передовые подразделения под Добропольем. Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
В России планируют повысить МРОТ к 2030 году
19:40
Мастер-класс от Лукашенко: президент РБ показал приемы рукопашной борьбы
19:31
Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV: главные итоги беседы
19:26
«Решается успешно»: Путин о создании зоны безопасность на границе с Украиной
19:19
«Многому научился»: Розенбаум вспомнил, как работал на лесозаготовках
19:08
Путин отметил рост темпов продвижения российских войск

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд
«Свободен»: SHAMAN раскрыл секрет исчезнувшего обручального кольца
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео