Путин отметил рост темпов продвижения российских войск

Российские войска стали быстрее продвигаться по всей линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что выполнение боевых задач остается сложной работой, связанной с потерями и другими трудностями.

«Темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач», — заявил Путин.

Глава государства положительно оценил удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника. По его словам, результаты этой работы доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Отдельное внимание Путин уделил работе противовоздушной обороны. Он отметил, что военные расчеты действуют профессионально, однако эффективность защиты необходимо повышать.

В первую очередь речь идет о безопасности гражданских объектов, но также и военной инфраструктуры.

«Нужно повышать эффективность работы по защите наших гражданских, прежде всего гражданских, но и, разумеется, военных объектов», — подчеркнул президент.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.