«Впервые в истории человечества»: космонавт Федяев рассказал о миссии Crew-12

После возвращения с МКС он поделился подробностями работы и праздников на орбите.
Фото, видео: © РИА Новости/NASA/Обри Джеминьяни; 5-tv.ru
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Федяева встретили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
Космонавта Роскосмоса Андрея Федяева встретили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Участник миссии Crew-12 рассказал о научных экспериментах и работе с роботизированной рукой «Эра».
По словам Федяева, во время экспедиции с помощью манипулятора впервые удалось одновременно переместить двух космонавтов.
«Можно даже отметить, что впервые в истории человечества было выполнено перемещение сразу двух космонавтов на этом манипуляторе», — поделился он.
Помимо рабочих задач, космонавт вспомнил о традиции отмечать круглые даты пребывания на орбите. По его словам, к таким событиям экипаж готовил десерты из подручных материалов. Федяев перечислил рубежи в 100, 200, 300 и 400 дней на корабле.
Корабль SpaceX с экипажем Crew-12, в который входил российский космонавт, отстыковался от Международной космической станции 7 октября. Участники миссии находились на станции с середины февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия создаст первую атомную электространцию на Луне уже к середине следующего десятилетия. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Еще в апреле глава госкорпорации рассказывал, что совместно с «Роскосмосом» разрабатывается лунный энергоблок мощностью до 10кВт.
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