«Впервые в истории человечества»: космонавт Федяев рассказал о миссии Crew-12

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 39 0

После возвращения с МКС он поделился подробностями работы и праздников на орбите.

Фото, видео: © РИА Новости/NASA/Обри Джеминьяни; 5-tv.ru

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Федяева встретили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Космонавта Роскосмоса Андрея Федяева встретили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Участник миссии Crew-12 рассказал о научных экспериментах и работе с роботизированной рукой «Эра».

По словам Федяева, во время экспедиции с помощью манипулятора впервые удалось одновременно переместить двух космонавтов.

«Можно даже отметить, что впервые в истории человечества было выполнено перемещение сразу двух космонавтов на этом манипуляторе», — поделился он.

Помимо рабочих задач, космонавт вспомнил о традиции отмечать круглые даты пребывания на орбите. По его словам, к таким событиям экипаж готовил десерты из подручных материалов. Федяев перечислил рубежи в 100, 200, 300 и 400 дней на корабле.

Корабль SpaceX с экипажем Crew-12, в который входил российский космонавт, отстыковался от Международной космической станции 7 октября. Участники миссии находились на станции с середины февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия создаст первую атомную электространцию на Луне уже к середине следующего десятилетия. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Еще в апреле глава госкорпорации рассказывал, что совместно с «Роскосмосом» разрабатывается лунный энергоблок мощностью до 10кВт. 

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