«Иванушки International» приняли окончательное решение о будущем группы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 35 0

Продюсер решил сохранить нынешний коллектив.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Группа «Иванушки International» больше не будет обновлять свой состав

Группа «Иванушки International» больше не будет обновлять свой состав. Об этом 5-tv.ru заявил участник коллектива Кирилл Туриченко на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Никогда. Это последний состав», — заявил он.

По словам артиста, соответствующее решение принял продюсер группы. Это подтвердил его товарищ по коллективу, Кирилл Андреев. Тот добавил, что менять людей нет смысла, потому что у них уже есть любовь публики и признание в музыкальной индустрии.

Уходить со сцены в ближайшее время «Иванушки» тоже не намерены — по словам музыкантов, петь они будут еще «лет 40».

В самом деле, любовь фанатов к «Иванушкам» так сильна, что порой переходит разумные границы. Ранее 5-tv.ru писал, что страстная поклонница в 1997 году даже пролезла по балкону на пятый этаж, чтобы попасть домой к участнику группы Андрею Григорьеву-Апполонову.

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