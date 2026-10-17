Любовь на пятом этаже: поклонница забралась к Григорьеву-Апполонову в гости

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 228 0

Фанатка группы в 1997 году решилась на экстремальный подъем.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Солисты «Иванушек» поделились историей о фанатке, которая залезла на пятый этаж

Фанатка «Иванушек» решила продемонстрировать свои сильные чувства к солистам группы и пролезла по балкону на пятый этаж к Андрею Григорьеву-Апполонову в 1997 году. Необычной историей фанатской любви поделились участники бойз-бенда с корреспондентом 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Действительно, любовь безгранична, потому что в 97-м году к Андрею на пятый этаж забралась девочка по балкону. Папа у нее альпинист. Вот такая любовь», — рассказал Кирилл Андреев, отвечая на вопрос о любви фанаток.

Кирилл Туриченко, который присоединился к коллективу значительно позже, признался, что за 13 лет в группе не припоминает подобных происшествий. По его словам, самые интересные истории с поклонницами относятся как раз к концу 1990-х.

Самого исполнителя, как он сообщил, в момент того восхождения еще даже не было на свете. Андреев же признался, что был удивлен смелостью девушки: дело происходило в ноябре, когда на улице уже стояла холодная погода.

«А к тебе никто не пришел, потому что не надо закрывать балкон», — пошутил артист над Андреевым.

При этом, все также с юмором, Туриченко заметил, что к нему поклонницы на балкон не забирались,  так как он просто не оставлял балкон открытым. Артист саркастично ответил, что завидует коллегам.

«На гастролях с открытым балконом до свадьбы был, только вот Даша забралась, и вот свадьба», — продолжил отшучиваться певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как «Иванушки» проводят совместный досуг.

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