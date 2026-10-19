Песков сообщил о кадровых изменениях в правительстве

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 63 0

Президент поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам — теперь кандидатуры ждут утверждения в Госдуме.

Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Во время беседы премьер представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча также была посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития России.

«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны, премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, представленные Мишустиным инициативы получили поддержку президента.

Теперь предложенные кандидатуры должны пройти предусмотренную Конституцией процедуру. Председатель правительства внесет их на утверждение в Государственную думу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин допустил возвращение западных стран к сотрудничеству с Россией в будущем. По словам премьер-министра, несмотря на нынешнюю санкционную политику, взаимодействие с Россией со временем может возобновиться.

Одним из преимуществ страны Мишустин назвал ее географическое положение и проходящие через Россию короткие маршруты, связывающие разные регионы. Премьер также призвал заранее развивать инфраструктуру и собственные технологии, которые могут оказаться востребованными в будущем.

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