Мишустин заявил о возможном возвращении Запада к сотрудничеству с Россией

Мишустин: В будущем западные страны могут вновь начать сотрудничать с Россией

Западные страны в будущем могут вернуться к сотрудничеству с Россией, несмотря на нынешнюю санкционную политику. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки форума «Цифровые решения».

«Я уверен абсолютно, что, несмотря на турбулентность, на санкционную политику недружественных стран, все равно придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией», — сказал Мишустин.

По словам премьера, одним из главных преимуществ России остается ее географическое положение. Через страну проходят короткие маршруты, которые связывают разные регионы.

Мишустин также считает, что к возможным изменениям нужно готовиться заранее. В частности, речь идет о развитии инфраструктуры и собственных технологий. Отдельное внимание премьер уделил «Ростелекому» и призвал компанию заниматься не только текущими задачами, но и создавать решения, которые могут оказаться востребованными в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США обсуждают перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом не стал комментировать сообщения о возможной связи этих переговоров с продажей зарубежных активов «Лукойла».

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