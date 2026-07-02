«Стоит на подоконнике»: пенсионерка рассказала, как поймала ребенка, выпавшего с 4 этажа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 637 0

Женщина успела подхватить мальчика, но сама получила серьезные переломы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Калининградская пенсионерка получила переломы, спасая выпавшего из окна ребенка

Пенсионерка из Калининграда, которая сумела поймать ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа, получила переломы ребер и ключицы. О произошедшем Галина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Первый день вчера было очень тяжело. Но мы обезболивающие сделали, немножко полегче. Очень тяжело вставать и ложиться, потому что переломы в грудной клетке, грудине, ребро и ключица», — сказала женщина.

По ее словам, в тот момент она находилась во дворе и сажала цветы. Пенсионерка отмечает, что спокойно занималась посадкой, пока не услышала крики детей неподалеку. Дети громко звали на помощь и указывали на окно. Женщина обернулась и увидела, что мальчик стоит на подоконнике.

«Я говорю: девочки, вы что кричите, повернулась. <…> А они показывают. Он, говорит, брат стоит на подоконнике. Я как подымаю голову и увидела. <…> Ну я подскочила, бегом туда», — вспомнила женщина.

По словам Галины, она начала звать взрослых, требуя убрать ребенка от окна. Однако ее никто не слышал. Женщина рассказала, что ребенок упал ей на плечо, грудь и шею, после чего они вместе оказались на земле. К месту сразу подбежал сосед, который забрал ребенка и передал его отцу, выбежавшему из дома. Сама Галина отметила, что ей было трудно дышать после удара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Жителям Мюнхена запретили принимать ванны и мыть автомобили из-за нехватки воды
18:44
Плавание против лишнего веса: как тренироваться для заметного результата
18:41
«Хотела денег»: хозяин корги объяснил, зачем экс-супруга выселила питомца
18:30
«Смерть от тысячи мелочей»: почему на самом деле распадаются браки
18:15
«Я забыл»: как обычная фраза на работе может привести к увольнению
18:12
Грызлов: Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Скользкий спуск: женщина упала с горы и осталась жива
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео