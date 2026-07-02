«Стоит на подоконнике»: пенсионерка рассказала, как поймала ребенка, выпавшего с 4 этажа

Калининградская пенсионерка получила переломы, спасая выпавшего из окна ребенка

Пенсионерка из Калининграда, которая сумела поймать ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа, получила переломы ребер и ключицы. О произошедшем Галина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Первый день вчера было очень тяжело. Но мы обезболивающие сделали, немножко полегче. Очень тяжело вставать и ложиться, потому что переломы в грудной клетке, грудине, ребро и ключица», — сказала женщина.

По ее словам, в тот момент она находилась во дворе и сажала цветы. Пенсионерка отмечает, что спокойно занималась посадкой, пока не услышала крики детей неподалеку. Дети громко звали на помощь и указывали на окно. Женщина обернулась и увидела, что мальчик стоит на подоконнике.

«Я говорю: девочки, вы что кричите, повернулась. <…> А они показывают. Он, говорит, брат стоит на подоконнике. Я как подымаю голову и увидела. <…> Ну я подскочила, бегом туда», — вспомнила женщина.

По словам Галины, она начала звать взрослых, требуя убрать ребенка от окна. Однако ее никто не слышал. Женщина рассказала, что ребенок упал ей на плечо, грудь и шею, после чего они вместе оказались на земле. К месту сразу подбежал сосед, который забрал ребенка и передал его отцу, выбежавшему из дома. Сама Галина отметила, что ей было трудно дышать после удара.

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